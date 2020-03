Entristecidos los "Guerreros" de Puerto Rico por la muerte de Juan Aldana

La producción de Guerreros Puerto Rico lamentó hoy, viernes, el fallecimiento del participante colombiano Juan David Aldana y extendieron un abrazo solidario a toda la producción en Colombia y "nuestras más sinceras condolencias a toda su familia".

La selección puertorriqueña compartió con el joven de 23 años por espacio de tres semanas en el especial "La Gran Revancha".

Varios de los concursantes de "Guerreros" en la isla se expresaron tras la lamentable noticia:

Diane Ferrer: “Triste por demás el saber que en un minuto la vida puede terminar. No hay palabras que puedan consolar el dolor de una pérdida. Aun así, oramos por fortaleza y paz para todos los allegados en medio de este proceso”.

Janice Betancourt: “En la tierra estamos prestados. No hay palabras que consuelen el dolor que causa una pérdida así. Sin embargo, pienso que Dios necesitaba a un ángel y lo escogió a él. Solo pido fortaleza y fuerza para su familia, amigos y compañeros”.

Asaf Torres: “Sinceramente, aún no lo puedo asimilar. Creo que fui el primero de nosotros en enterarse y me chocó mucho, ya que fue mi versus en casi todos los retos que hicimos en el programa de Colombia. Es triste que un joven que estaba empezando a tener buenas oportunidades de crecimiento le haya tocado perder su vida. Espero que esté en paz y que su familia tenga fortaleza”.

Jeanthony Medina: “Wow Juanito, un gran tipo, de los más humildes y siempre bondadoso. Fue el primero en ofrecerme ayuda cuando llegué a Colombia. Por eso, siempre digo, disfrutemos hoy, amemos hoy, sonriamos hoy… mañana no sabemos si tendremos esa oportunidad. Descansa en paz, Juan Aldana”.

Nicole Colón: “Siempre recordaré en mi mente y en mi corazón lo que me dijo cuando jugamos juntos en Colombia. Juan me recalcó en uno de los ensayos que los Guerreros no son invencibles. Hasta el guerrero más fuerte puede tener el peor de los días y perder todos los juegos. Lo que verdaderamente lo hace fuerte es el nunca rendirse y cuando tienen el mejor de los días no hay quien lo pare”.

Fredito Mathews: "Seguridad, confianza y ¡con toda! Eso fue lo que me enseñó 'la bestia', Juanito. Excelente compañero y para mí, el mejor Guerrero".

Miredys Rivera: "Es fuerte recibir este tipo de noticias. Con esto nos damos cuenta lo corta que es la vida y lo mucho que debemos disfrutarla. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Valoremos cada segundo de nuestra vida y a quienes la rodean".

