Al son de pistas de reggaetón y trap, la música urbana se tiró la tela hoy para la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano.

Los galardones se celebran en el Coliseo de Puerto Rico en Hato Rey y la anfitriona del evento es la actriz Carmen Villalobo. Por su parte, el veterano reguetonero Nicky Jam fue reconocido por su larga trayectoria en el género urbano.

Estos son los ganadores de los Premios Tu Música Urbano 2020:

TOP MASCULINO NEW GENERATION

Myke Towers

Jon Z

Brytiago

Rauw Alejandro (Ganador)

Darell

Guaynaa

Miky Woodz

TOP DÚO O GRUPO

Piso 21

Mau y Ricky

Gigolo y la Exce

Wisin y Yandel

Zion y Lennox

CNCO (Ganador)

R.K.M. y Ken Y

The Academy

CANCIÓN NEW GENERATION

"Soltera"- Lunay

"Otro trago" – Sech, Darell (Ganador)

"La playa" – Mike Towers

"Rebota" – Guaynaa

"Fantasía" – Rauw Alejandro & Farruko

"Hoy se bebe" – Nio García

"No te veo" – Casper Mágico

"Bellaquita" – Dalex, Lenny Tavárez

"Que le dé" – Rauw Alejandro y Nicky Jam

REMIX DEL AÑO NEW GENERATION

"No me conoce" – Jhay Cortéz, J Balvin & Bad Bunny

"Soltera" – Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny (Ganador)

"Mi error" – Eladio Carrión, Zion y Lennox, Wisin y Yandel, Lunay

"Se se da" – Myke Towers, Farruko, Arcángel, Sech, Zion & Lenox

"Imaginaste" – Jhay Cortéz, Wisin y Yandel

"Easy" – Jhay Cortéz, Ozuna

"Mírame" – Nio García, Casper Mágico, Darell, Rauw Alejandro, Mike Towers

"105F" – Kevvo, Farruko, Mike Towers, Arcangel, Ñengo Flow, Brytiago, Chencho

TOP ARTISTA MASCULINO

Bad Bunny

Anuel AA

Daddy Yankee

Ozuna

Farruko

Nicky Jam

Wisin y Yandel

Tito El Bambino

TOP ARTISTA FEMENINA

Natti Natasha (Ganador)

Karol G

Ivy Queen

Becky G

Farina

TOP REVELACIÓN MASCULINO

Jhay Cortez

Sech

Lunay (Ganador)

Dalex

Feid

TOP REVELACIÓN FEMENINO

Mariah

Greeicy

Paloma Mami

Lali

Emilia

TOP FEMENINO NEW GENERATION

Rosalía

Cazzu

Anitta

Sofía Reyes

TOP URBANO PUERTO RICO

Eladio Carrión

Lyanno

Jay Wheeler

Kevvo (Ganador)

Braii

Nio García

Casper Mágico

TOP URBANO REPÚBLICA DOMINICANA

El Alfa (Ganador)

Bullin 47

Kiko el Crazy

Amenazzy

El Mayor

TOP URBANO LATINOAMERICANO

Paulo Londra

Sebastián Yatra (Ganador)

Manuel Turizo

Camilo

Paulito Shi-Shi

Khea

Cristian Nogal

Big Soto

Duqui

TOP URBANO EUROPA

Lalo Ebratt

Adexe y Nau

C. Tangana

Juan Magan

Don Patricio

Maikel de la Calle

JuanFran

Rels B

CANCIÓN MASCULINO

"Con calma" – Daddy Yankee

"Que tire pa' lante" – Daddy Yankee

"Callaíta" – Bad Bunny

"11pm" – Maluma

"Blanco" – J Balvin

"Amanece" – Anuel AA

"Nadie" – Farruko

"Baila Baila Baila" – Ozuna

CANCIÓN FEMENINA

"Ocean"- Karol G

"Me gusta" – Natti Natasha

"La mejor versión de mí" – Natti Natasha

"Así así" – Farina

"Mala santa" – Becky G

"Malamente" – Rosalía

"Tusa" – Karol G, Nicki Minaj

CANCIÓN DUO O GRUPO

"Quizás" – Rich Music LTD

"Chica bombástica" – Wisin & Yandel

"La boca" – Mau & Ricky, Camilo (Ganador)

"Cuando lo olvides – R.K.M. y Ken Y

"Te vi" – Piso 21

"Sistema" – Zion y Lennox

CANCIÓN POP URBANO

"Tutu" – Pedro Capó & Camilo

"Duele" – Reik, Wisin y Yandel

"Date la vuelta" – Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam

"Un año" – Reik & Sebastián Yatra

"Después que te perdí" – Enrique Iglesias & Jon Z

"En cero" – Yandel, Sebastián Yatra & Manuel Turizo

"Yo x Ti, Tu x Mi" – Rosalía & Ozuna

"Bonita" – Juanes & Sebastián Yatra

REMIX DEL AÑO

"Otro trago (Remix)" – Sech, Ozuna, Anuel AA, Nicky Jam

"Ganga" – Bryant Myers, Anuel AA, Sech, Bad Bunny, Jhay Cortez, Farruko

"Calma (Remix)" – Pedro Capó, Farruko, Alicia Keys

"Me quedaré contigo" – Pitbull, Ne-Yo, Lenier, El Micha

"Ella quiere beber" – Anuel AA, Romeo Santos

"Con calma" – Daddy Yankee, Katy Perry, Snow

COLABORACIÓN DEL AÑO

"China" – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J B (Ganador)

"Delincuente" – Farruko, Anuel AA, Kendo Caponi

"Si supieras" – Wisin & Yandel, Daddy Yankee

"Adicto" – Tainy, Anuel AA & Ozuna

"Adictiva" – Anuel AA & Daddy Yankee

"Verte ir" – Anuel AA, Brytiago, Darell y Nicky Jam

"Atrévete" – Nicky Jam, Sech

"Secreto" – Anuel AA, Karol G

"La canción" – J Balvin & Bad Bunny

"Bellacoso" – Residente & Bad Bunny

COLABORACIÓN DEL AÑO NEW GENERATION

"Con Altura"– Rosalía & J Balvin

"Aventura" – Lunay, Ozuna & Anuel AA

"Mía" – Bad Bunny & Drake

"Pinky Ring" – Miky Woodz & J Balvin

"Si te vas" – Sech & Ozuna (Ganador)

"Velitas" – Darell & Brytiago

CANCIÓN TROPICAL URBANO

"Te Seduce" – N Klabe & Ñengo Flow

"Alegría lógica" – Daniel El Travieso & Michael Stuart

"Cartas sobre la mesa" – Mucho Manolo & El Micha

"Cómo se perdona" – You Salsa

"Tranquila, bebé" – N Klabe & Alvarito Díaz (Ganador)

"El mentiroso" – Gente de Zona & Silvestre Dangond

CANCIÓN CRISTIANA URBANA

"Filipenses 1:6" – Redimi2 & Almighty

"Nunca te conocí" – Manny Montes

"Intentemos algo" – Gabriel Rodríguez, EMC & Alex Zurdo

"Confía" – Funky & Musiko

"Todo cambió" – Joseph Burgos

ÁLBUM NEW GENERATION

Épico – Lunay

Famouz – Jhay Cortéz

Sueños- Sech

Climaxxx – Dalex

Episodio – Lyanno

Platónico – Jay Wheeler

El OG Week – Miky Woodz

The Academy – Sech & Dalex

ÁLBUM DEL AÑO MASCULINO

Oasis – Bad Bunny & J Balvin

Nibiru – Ozuna

Real hasta la muerte – Anuel AA

Íntimo – Nicky Jam

Mi fantasía – Sebastián Yatra

11.11 – Maluma

Gangalee – Farruko

The Last Album – Don Omar

Realidad – Justin Quiles

ÁLBUM DEL AÑO FEMENINO

Luminatti – Natti Natasha

Llegó la Queen – Ivy Queen

El mal querer – Rosalía

Mala santa – Becky G

Ocean – Karol G

Error 93 – Cazzu

PRODUCTOR MUSICAL URBANO

Tainy

Urba y Rome

Chris Jeday & Gaby Music

DJ Luian, Mambo Kings

Montana de Producer

Dímelo Flow

PRODUCTOR REVELACIÓN URBANO

Mr Nais Guy

Nino & Candy (Ganador)

Hydro Leo & Jazzy (Los Hitmen)

Jowny Boim Bom

Pichy y Skary

COMPOSITOR DEL AÑO

Jhay Cortéz (Ganador)

Raymond Ayala

Justin Quiles

Keitin

Lenny Tavárez

Chris Jeday

COMPOSITOR REVELACIÓN DEL AÑO

Dynel

Wally

Gotay

Mora

Darell

Jowwny (Ganador)

Bun Bun

*PREMIOS DE LOS FANS*

ARTISTA DEL AÑO

Bad Bunny

Farruko

Anuel AA

J Balvin

Ozuna

Daddy Yankee (Ganador)

Wisin & Yandel

Nicky Jam

CANCIÓN DEL AÑO

"La canción" – Bad Bunny y J Balvin

"China" – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G

"Otro trago" – Sech, Darell

"Con calma" – Daddy Yankee (Ganador)

"Baila Baila Baila" – Ozuna

"Soltera" – Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny

"Callaíta" – Bad Bunny

VIDEO DEL AÑO

"China" – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin

"Calma" – Daddy Yankee

"La canción" – J Balvin & Bad Bunny

"Adicto" – Tainy, Anuel AA & Ozuna

"Con Altura" – Rosalía & J Balvin

"No me conoce" – Jhay Cortéz, Bad Bunny & J Balvin

"Dollar" – Becky G & Myke Towers

"Soltera Remix" – Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

"Yo x ti, tu x mí – Ozuna & Rosalía

"Vete" – Bad Bunny

"HP" – Maluma

CONCIERTO DEL AÑO

X 100PRE – Bad Bunny

Arcoíris – J Balvin

Con calma pa'l Choli – Daddy Yankee

Gangalee – Farruko

WORLD TOUR

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Wisin & Yandel

Farruko