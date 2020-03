Uno de los pioneros del género urbano, Nick Rivera Caminero mejor conocido como Nicky Jam, fue galardonado en los Premios Tu Música Urbano 2020 (PTMU) por sus dos décadas de trayectoria artística.

"Mi gente quiero dar las gracias por este premio. Vengo de un pasado oscuro y he pasado muchas cosas. Subí, bajé, perdí todo y me fui a otro país a trabajar desde cero como si no hubiese sido nadie (Colombia). Ese país me ayudó a conquistar el mundo entero y lo que quiero decir es que todo se puede en la vida. Así que sigan soñando y luchen por sus sueños. Este premio se lo dedico a mi papá que es mi héroe", expresó el artista quien estuvo a cargo de la apertura de la ceremonia.

Antes de despedirse del público, exclamó: "¡Que viva el reguetón y que viva la música urbana. Estamos activos!".

Luego de su primer álbum, Nicky Jam logró posicionar más de diez éxitos callejeros con los que surgió la oportunidad de conocer a Daddy Yankee a quien admiraba, en ese entonces. El Big Boss le ofreció ser corista para un concierto en la República Dominicana y así nació una gran química laboral y personal entre ambos, que los llevó a cantar a dúo bajo el nombre de “Los Cangris”. Sus primeros hits fueron fueron “Guayando” y “En la cama”.

Más adelante por razones personales cada artista decidió seguir su camino en la música individualmente. Nicky Jam tuvo gran popularidad al poner a la venta en el 2001 el álbum “Haciendo Escante”, producido con la disquera la Mesa Records y Pina Records, según se desprende en su biografía.

Algunos de los éxitos del artista son “Satisfacción” (dúo grabado junto con Bad Bunny), “Mi Cama”, “Tú y yo”, “X”, “Te Boté” y “El Amante”, entre muchos otros en colaboración con grandes artistas como Enrique Iglesias.

El exponente urbano recientemente se comprometió con la modelo Cydney Moreau.