El cantante panameño fue reconocido en dos categorías en los Premios Tu Música Urbano 2020 (PTMU), que se celebran esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

"Me siento excelentemente bien y agradecido con Dios por poder llevar la bandera de Panamá en alto. Estoy agradecido con los colegas que me han dado el apoyo desde el día cero. Han sido bastante colaboraciones y he aprendido mucho. Estoy bien agradecido", dijo Sech entusiasmado en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Sech cargó con los premios Mejor canción New Generation y Colaboración del año New Generation por "Si te vas" junto con Ozuna.

Antes de despedirse, reconoció su evolución musical "en todo el sentido de la palabra, en mi vida personal y en el trabajo".

Actualmente Sech presenta su de gira Sueños Tour por Estados Unidos.