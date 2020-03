Zion habla de su condición de salud

El reguetonero Zion habló sobre la situación de salud que lo llevó al hospital, a su llegada a Ciudad México.

En un live, el intérprete de "Otra vez" reveló que sufrió un desgaste físico.

"Estoy haciendo este live para que todos sepan que anoche tuve una complicación de salud. Quería hablarles a ustedes personalmente y explicarles qué fue lo que me pasó. Estaba sintiéndome un poco mal desde durante la tarde. Fuimos al aeropuerto, cogimos el vuelo y en el vuelo empecé a sentirme muy mal. No podía respirar, etc. Entonces fue que se complicó la cosa. Llegamos aquí a Ciudad México y fuimos de una al hospital. Fuimos de urgencia", contó el artista.

"Al principio creían que yo venía con síntomas de coronavirus. Me aislaron. Me hicieron un montón de preguntas", dijo Zion, quien confesó que el proceso le asustó, porque había estado viajando mucho en las últimas dos semanas.

"Simplemente me dio un desgaste físico, una reacción abdominal muy fuerte. No podía caminar, no podía respirar. Me hicieron muchos estudios", los cuales indicó que salieron bien y que "hay Z pa' largo".

El artista urbano agradeció a las personas que han estado al pendiente de su salud.