Para el exponente urbano Manuel Turizo, cada amanecer de un nuevo día representa una gran oportunidad para impartir un mensaje de optimismo y esperanza a través de sus canciones.

“Desde que comencé en la música, quise plasmar una energía distinta. Aunque es género urbano, pero que sea una música feliz y que exprese una buena vibra. Si te tomas diez segundos para escuchar una canción mía, que te exprese cosas positivas, que no te vaya a expresar nada negativo. Por eso me cuido bastante de lo que hablo en las canciones, porque quiero que mis canciones reflejen una imagen de música positiva y de felicidad. A fin de cuentas, para eso las personas buscan la música, para motivarse, desconectarse del estrés que tengamos en ese instante y cambiar la energía”, destacó en entrevista con Metro.

El joven de 19 años, que en su corta trayectoria artística ha logrado importantes colaboraciones en la industria musical, reflexionó: “Estoy viviendo feliz todos los días y agradecido cada vez que me le levanto. Trabajo fuerte para que no pare de ser así, si Dios quiere. Hemos logrado bastantes cosas pero debe continuar trabajando fuerte y mantenerme enfocado. Uno tiene momentos de desconexión, pero no podemos perder el norte”.

Turizo, que está nominado en dos categorías de los Premios Tu Música Urbano 2020 (top urbano latinoamericano y canción pop-urbano, por la canción “En cero”, en colaboración con Yandel, Sebastián Yatra), manifestó sentirse “bien contento” con las nominaciones y por la oportunidad de actuación en la ceremonia de los premios, que se celebran por segunda ocasión en la casa del género urbano.

“Tenemos varias sorpresas en tarima y varios performances en tarima con colegas. No se lo pueden perder porque va a estar bien bonito”, aseguró entusiasmado.

De otra parte, el intérprete de “Te quemaste” adelantó que trabaja en la producción de un nuevo material discográfico, luego del éxito de su primer proyecto ADN en colaboración con su hermano Julián.

“ADN fue un disco de mucho aprendizaje y quiero seguir aprendiendo más todos los días. Siento que estoy aprendiendo de los colegas y absorbiendo todo lo que me sirva, para no cometer los mismos errores y mejorar mi camino. Le pusimos ADN porque pienso que el ADN es la estructura de todo, donde todo comenzó. Lo que quería expresar con este álbum es mi ADN musical, la música que me ha influenciado desde pequeño, balada, pop urbano y reguetón. La verdad estoy bien agradecido con la acogida del disco”, compartió al revelar que “Ya estamos trabajando con el nuevo disco para, nuevamente, hacer una gira mundial y queremos ofrecer un concepto bien bacano este año. Estamos trabajando bien duro con esto, con nuevas colaboraciones”.

Luego de su presentación en los PTMU, que se celebrarán el 5 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el artista continuará de gira por El Salvador y Guatemala, entre otros países. Además, actuará en los Premios Billboard.