“Me he convertido en un productor que hace de todo”, Montana

El productor musical Montana alias The Producer enfrenta un nuevo reto profesional como productor musical del proyecto discográfico de Ricky Martin.

Para Alberto Lozada Algarín, esto representa salirse de su zona de confort para adentrarse a explorar nuevos ritmos.

La estrella boricua destacó la aportación de Montana y describió su esfuerzo como “mágico”.

El nominado como productor musical urbano en los Premios Tú Música Urbano, explicó a Metro que, aunque no puede dar detalles, está produciendo varios temas para el intérprete de “Tiburones”.

“Ha sido una gran experiencia trabajar con Ricky. Yo vengo del género urbano y es algo bien diferente trabajar con un artista como él. Es tremendo, una persona bien pura. No me esperaba que fuera un tipo tan humilde, y eso motiva más”, expresó quien comenzó su carrera profesional, influenciado por el underground.

Montana también ha trabajado con grandes exponentes urbanos, como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, J Álvarez, Cosculluela y Ozuna, entre muchos otros. “El proyecto con Ricky Martin ha sido uno de los más importantes en mi carrera porque me saca de la zona de confort y he tenido que explorar ritmos e influencias culturales de múltiples países”, relató entusiasmado.

De su proceso creativo compartió: “No me siento a trabajar hasta que no encuentre el momento adecuado para enfocarme y estar concentrado por un periodo prolongado de horas”. “Yo no estudié nada. Todo ha sido natural y he tenido que aprender de todo, hacer instrumentales, ingeniería de sonido, dirigir a los artistas vocalmente para que canten equis canción… y con el pasar del tiempo, me he convertido en un productor que hace de todo”, reconoció Montana, con más de 15 años de experiencia.

En su catálogo con más de 300 canciones, figuran “A donde voy”, de Cosculluela ft Daddy Yankee, tema nominado en la categoría de mejor canción urbana en la 17.a entrega de los premios Latin Grammy, y “Si se da”, de Myke Towers Ft. Farruko, nominado como remix del año New Generation en los Premios Tú Música Urbano.

El también ganador de varios premios ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores), también ostenta en sus créditos los éxitos “Championa”, “Con Porte”, “Dulce pa’ las babys”, “Se acaba el tiempo” y “Si te quedas”, entre otros.

Por si fuera poco, en el 2012, creó su propio sello discográfico The Producer, Inc. en los que comienza a producir sus propios álbumes y a trabajar con artistas. Actualmente, tiene en su portfolio a Green Cookie, nueva revelación de jóvenes que despuntan en el género urbano.