Hija de Daddy Yankee sorprende al posar en lencería transparente

No cabe duda que la hija mayor de Daddy Yankee lleva en las venas el gen artístico y ahora se convirtió en modelo de la marca de ropa interior "Savage Fenty", propiedad de la cantante Rihanna.

Jesaaelys Ayala ha estado presumiendo los conjuntos de lencería en unas fotografías publicadas en su perfil de Instagram, las cuales han llamado mucho la atención. En especial las últimas que subió donde el atuendo es transparente y deja ver parte de su intimidad.

Es toda una influencer, pues sus más de 700 mil seguidores no dudaron en llenarla de halagos por sus fotografías sensuales.

"Hermosa te admiro un montón 😘😘 besos desde 🇩🇴"

"Qué hermosa que sos😍"

"Tu eres bellísima así te pongas una hoja encima… La más 🔝😍😘 Saludos de Cali-Colombia 🇨🇴"

"Wowwww😲 hay visibilidad o tengo mala vista jajaja"

"My Diva 😍😍 Eres puro fueeeegooooooo 🔥🔥🔥"

Instagram

La joven se ha consagrado como una auténtica celebrity que ha concentrado a miles de seguidores con su contenido centrado en moda y belleza, y especialmente en maquillaje. Arriesgada, creativa y con un toque de fantasía Jesaaelys arrasa con todas y cada una de sus publicaciones.

A sus 19 años, promueve el "body positive" e invita a las mujeres a aceptar sus curvas, sin culpa.

Cambio total

La bella joven llegó a pesar más de 220 libras y en una entrevista confesó el infierno que vivió con la finalidad de exponer su caso y apoyar a más jóvenes que están pasando por una situación similar.

Foto: Instagram

A pesar de haber intentado diversas dietas, la joven advirtió que nada funcionó hasta que decidió eliminar de su cuerpo lo malo con comida saludable.

"La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", dijo.