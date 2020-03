La contestación del Red a Burbu tras preguntarle si estaba cansado durante filmación de video

Saíhl Elías, "El Red", hijo de la modelo y animadora, Angelique Burgos "La Burbu"Burbu", está claro que para ganar dinero tiene que trabajar y muy duro.

Así se lo expresó a su madre, cuando esta le pregunta si está cansado tras su participación en la grabación del video "Hablamos Mañana" del trapero Bad Bunny.

"Entonces, ¿estás cansa'o te quieres ir ya?", le pregunta La Burbu a su hijo de 8 años, quien le responde de la siguiente manera: "no porque mi trabajo no se acaba. Se acaba cuando se acabe, porque no quiero perder chavos".

"Después de largas horas de filmación yo pensé q estaba agotado, pero está aprendiendo a que hay q meter mano😆🙌🏼😜 …. GRACIAS @badbunnypr por la oportunidad al ReD de ser parte de tu nueva aventura👁 #YHLQMDLG 🎶Hablamos mañana”🎶. .. Gracias @sigfre007 @jmaxperez por la confianza … – @Adam_blasco Gracias por el coaching a Saílh. – – @yairemusic tienes un hijo talentoso y humilde", escribió Burbu en el video que compartió en Instagram.

Bad Bunny, lanzó su nuevo video musical "Hablamos Mañana" del nuevo álbum 'Yo hago lo que me da la gana' con temática del principios de los años 2000.

En el video hay una participación especial de Saíhl Elías Ayuso Burgos, quien realiza el papel de uno de los niños que forma parte del grupo de amigos del joven, Adam Blasco (hijo de la cantautora Yaire) que interpreta a Bad Bunny en su infancia.