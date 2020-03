Rey Charlie responde a reclamaciones sobre comentario homofóbico contra Bad Bunny

En respuesta a la polémica que desató el vídeo que publicó durante la mañana del domingo con expresiones en contra de Bad Bunny, el líder de los motociclistas se defendió de quienes lo llamaron homofóbico.

"A mi tu no me engañas, lo que dice que le hace a las mujeres es lo que pides que te hagan", dijo Rey Charlie en la grabación en la que dice le respondió a Bad Bunny por la canción "Puesto Pa' Guerrial" que sacó en su más reciente álbum, y en el que dijo que Rey Charlie se había "virado".

En una nueva publicación en redes, el motociclista dijo que siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y que para defenderlos hay que vivirlos. El texto estuvo acompañado de una foto que aparenta ser de años atrás en la que se ve a Rey Charlie besando a un hombre.

"No hablen sin saber, no repitan como el papa gallo y busquen información!! Hoy soy heterosexual, pero el dia que tenga otra preferencia sexual lo diré sin ningún problema porque siempre he sido REAL!!", escribió mientras hizo referencia a que todos tienen un pasado que nadie conoce.