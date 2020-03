Rey Charlie le tira a Bad Bunny en vídeo rapeando

Un rima con otra rima, así fue que el Rey Charlie le dedicó un rap a través de un vídeo publicado en redes sociales al cantante Bad Bunny diciendo que "sabe lo suyo". Esto en respuesta a la reciente canción, "Puesto Pa' Guerrial" junto a Myke Towers, que estrenó la estrella del género urbano en su último álbum, "Yo hago lo que me da la gana".

En este tema, Bad Bunny rapea un verso que dice "se viran como Rey Charlie", haciendo referencia a las protestas en contra de la gobernadora Wanda Vázquez en las que el líder de los motociclistas hizo un llamado a no participar, luego de haber sido una figura protagonista a favor de las protestas del verano de 2019 en contra de Ricardo Rosselló.

"Bad Bunny dice que soy un vira'o por no unirme a la protesta pero virarsele a Luian y Mambo king no deja que crezca su cuentaPendiente a lo que el otro hace y deja de hacer. No no que millonario 100% lo dividen entre seis. A mi tu no me engañas, lo que dice que le hace a las mujeres es lo que pides que te hagan", dijo Rey Charlie en la grabación.

Esto hizo entender a fanáticos que se refería a la orientación sexual del cantante, quien en entrevistas recientes dijo que era heterosexual pero que no sabía si en 20 años le gustarían los hombres.

Rey Charlie también hizo expresiones sobre lo "contaminada" que estaba la sociedad, agregando que por decir su verdad lo critican y señalan. "Un día eres superhéroe, el otro día no eres nada, pero sigues siendo el mismo con otra mirada", expresó.