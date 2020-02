Bad Bunny presenta carátula de su disco y pide justicia para Alexa en 'show' de Jimmy Fallon

Benito Antonio Martínez Ocasio es quizás la figura puertorriqueña joven que más se reconoce alrededor del mundo. Y hoy, Bad Bunny aprovechó su poder de convocatoria para llamar la atención en contra de la transfobia y a favor de la humildad, cuando se manifestó con un mensaje particular durante su actuación en el Show de Jimmy Fallon aludiendo al asesinato de Alexa y a cómo esta tragedia de carácter transfóbico fue tratado en inicio en los medios y la opinión pública.

Fotos: Getty Images

"Mataron a Alexa, no a un hombre con falda", leyó la camisa que utilizó Benito en su actuación en el programa de Fallon, donde interpretó su nuevo tema junto al panameño Sech.

Wow. Bad Bunny (@sanbenito) wore a skirt on the @FallonTonight with a sweater that read "they killed Alexa, not a man with a skirt"

Alexa was transgender woman in Puerto Rico ridiculed & killed, on her birthday, by murderers who videotaped the crime & posted it on social media. pic.twitter.com/i2iBAmdVK5

— David Begnaud (@DavidBegnaud) February 28, 2020