Bad Bunny dice que no sabe si en 20 años le gustará los hombres

El trapero boricua Bad Bunny habló de su sexualodad, y aseguró ser heterosexual, pero que no sabe si dentro de 20 años le gustará un hombre.

En entrevista con Los Angeles Times, El Conejo Malo dijo “La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres".

Además contó que actualmente está conociendo a una persona. Aunque se reservó el nombre.

Bad Bunny asistió ayer al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vistiendo una falda en honor a Alexa con un mensaje que leía: “Mataron a Alexa no a un hombre con falda”.