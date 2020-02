Jorge Drexler: "Escribo para expresar lo que siento"

Para el cantautor Jorge Drexler, no es millonario el que tenga mucho dinero, sino el que dispone de silencio, que rompe con facilidad el flujo de información.

Este silencio es vital en su proceso creativo, algo que también deja de manifiesto en su espectáculo Silente.

“Para mí es muy importante el silencio como parte del proceso creativo. No he podido ponerme a escribir sin tener, por lo menos, dos semanas seguidas con cierta cotidianidad. Tratar de tener un ritmo homogéneo. Llevar a los niños a la escuela y encerrarme solo en el estudio con la hoja en blanco. Si tengo que leer un libro, dormir una siesta o hacer ejercicio, lo hago. Trato de no castigarme porque no sirve de nada empujar de más”, explicó a Metro, el ganador del Óscar a la mejor canción original por “Al otro lado de río” (2005), tema principal de la película Los diarios de motocicleta.

Incluso, para aflorar la musa, pone su teléfono en modo de avión y se desconecta bailando al ritmo de salsa y bachata.

“Comencé muy tarde a bailar, pero estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Deberíamos hacer más actividades en las que no podamos utilizar teléfono. Por ejemplo, escribir, meditar, bailar, jugar fútbol… o estar con una persona querida. Yo pongo el teléfono en modo de avión y me voy para mis clases de baile. Bailo tan mal como fervorosamente, pero ese momento es maravilloso”, compartió el reconocido músico al exhortar a desconectarse un tanto de la tecnología.

En ese aspecto, reflexionó: “En el circuito en que se mueve la sociedad, tenemos acceso a todo. Tenemos cien veces más zapatos, tenemos más objetos, los niños tienen más juguetes, tenemos una oferta mediática, social y cultural permanente. Somos ricos de todo, tenemos mucho más de lo que podemos consumir, pero lo que no tenemos es silencio. Tenemos una dificultad de renunciar a la oferta permanente de sonidos, imagenes y estímulos, y quedarnos con pocas cosas. Hoy día el silencio es un bien muy valioso. Es millonario el que dispone de silencio y el que puede cortar el flujo de información”.

Por el contrario, manifestó que no debemos reservarnos las injusticias.

“Las denuncias son esos silencios que no deberían existir. Las cosas malas y las injusticias hay que contarlas. Hay que contar las cosas que debemos cambiar. Es muy importante comunicarnos. De esto habla la canción ‘Telefonía’ (Salvavidas de hielo), que es una oda a la comunicación”.

Trabaja en nuevo disco

“Comencé a escribir nuevos temas para un disco nuevo. Uno siempre tiene miedo de que las canciones no aparezcan, pero están apareciendo”, adelantó.

Drexler que fue reconocido con tres premios Latin Grammy 2018, expuso que Salvavidas de hielo fue “un disco experimental, con mucha investigación sonora y mucho riesgo”.

“No sé si escribiendo concentrado para ganar premios, uno los gana. A mí no me ha pasado. No hay espacios para pensar en premios si de verdad estás concentrado frente a la hoja en blanco exponiendo tus sentimientos. La alegría de cuando compones una canción puede durarte meses, y el día que a uno le pasa eso, es una alegría nutritiva, luminosa y serena, muy diferente de la alegría eufórica y cambiante de los premios, que genera muchos cuestionamientos. Las áreas centrales en mi vida son el área personal y el área artística. Ni siquiera pretendo que las canciones tengan un mensaje concreto, sino que la canción en sí sea el mensaje y que las personas escuchen lo que haya en la canción no que la canción esté para hacer ruido. Soy muy afortunado con lo tengo y no escribo para conseguir más trabajo, escribo para expresar lo que siento".

El cantautor se presentará el 21 de marzo en el Coca Cola Music Hall Distrito de Convenciones en San Juan.

“Este concierto es unipersonal. Estoy solo en el escenario. Es el primer concierto que hago fijo con algunos aspectos teatrales y movimiento escénico. El espectáculo está muy centrado en el minimalismo y en tratar de obtener el máximo de muy pocos recursos”, describió entusiasmado, al señalar que este tipo de formato permite que “la gente se concentre mucho”, puntualizó.