Dalizz: De estilista a cantante urbana

Otra voz femenina se introduce en la palestra de la música urbana: Dalizz.

“El Candao” y “Alto voltaje” son la carta de presentación de la artista emergente, la cuales incluirá en un EP (extended play).

Desde niña, Elizabeth Ludaliz Ortiz Ocasio, su nombre de pila, soñaba con adentrarse al campo de la música, motivada por su mamá quien descubrió que su hija tenía talento artístico.

“Escribía poemas en la escuela. Siempre me pasaba cantando y bailando en el cuarto. Después me regalaron un teclado y comencé a sacar canciones en el piano con mis propias letras”, relató la estudiante de la Escuela Libre de Música, al destacar que “estudiar música me ayudó mucho porque me abrió la mente y sentía que tenía más creatividad”.

No obstante, durante un tiempo se obsesionó con el mundo de la belleza.

Entre colores y cortes de cabello en el salón de belleza de su mamá, dejó a un lado sus aspiraciones de ser cantante.

“Me encantaba hacer perlo. Lo veía como un tipo de arte. Así que crecí con eso, ayudando a mami. Veía bien lejos lo de la música porque no tenía los recursos”, detalló.

Entre tanto, se fue para Miami y estudió cosmetología.

“Pero comencé a escribir otra vez porque sentía que me faltaba algo. Esto es lo que me llena y me hace sentir viva. Compartí mis letras a través de las redes sociales y a la gente le encantó. Era el ‘empujoncito’ que necesitaba para ver lo que puedo lograr”, dijo entusiasmada.

Sus letras son basadas en experiencias cotidianas.

"Escribo de cosas reales para que la gente se pueda identificar y se conecten conmigo. Escribo de desamor, amor y empoderamiento de la mujer. Estoy bien emocionada con el apoyo de la gente porque les gusta lo que lo estoy haciendo. Mi flow fusiona dembow, reguetón y trap. Tiene de todo un poco, pensado para que las mujeres canten las canciones en la disco. Estoy súper orgullosa de formar parte del movimiento”, describió al exhortar llevar un mensaje de unión.

“Cada cual es como es y debemos aceptarnos como somos”, puntualizó.