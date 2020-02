Natti Natasha envía mensaje en contra de la violencia hacia la mujer

La cantante del género urbano Natti Natasha utilizó sus redes sociales para llevar un contundente mensaje: basta ya del maltrato hacia la mujeres.

La artista dominicana subió una foto a su cuenta de Instagram en donde aparece con marcas en el rostro simulando golpes y acompañó la foto con el mensaje "Eres •Fea• Gorda• Estás demasiado de Flaca• Torpe• Bruta• Estúpida• Llorona• Dramática• Loca• Puta• Insegura• Exagerada• Pareces un Mounstro• No te me acerques• Te Odio• Te detesto• Me das asco• Estoy contigo por pena• Nadie te quiere• Mátate • …. así nos lastiman sin tocarnos ! #Meestasmatando Basta YA ! 🗣 No están Solas #Nattinatasha".

La cantante sacó recientemente su nuevo sencillo llamado "Me estás matando" que habla de una mujer que ha sido agredida verbalmente por su pareja.

Te podría interesar: