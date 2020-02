Kiara Liz sorprende con peligrosa maroma en "Mira quien baila"

View this post on Instagram

Wow!! 😍🔥💃🏽👑 Aquí quedó demostrado el gran esfuerzo que ha hecho @kiara.lizpr en las pasadas semanas durante su estadía en #MiraQuienBaila 8. Definitivamente merece ser la ganadora y la cuarta boricua en llevarse ese título. #TeamKiara #KiaraLizOrtega #MQB @miraquienbaila @univision