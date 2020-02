Karla Monroig: “Es momento de un despertar”

Para la actriz Karla Monroig, Puerto Rico necesita un “cambio real”, al exhortar a sus compatriotas a no votar de forma íntegra.

“Es momento de un despertar. María (huracán 2017) nos quitó una venda de los ojos. Todo lo que ha pasado en Puerto Rico luego de los desastres naturales lo que hace es recalcar que no se ha resuelto absolutamente nada, que no hay planificación y que no se están utilizando los fondos correctamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir levantando nuestra voz”, expresó la puertorriqueña a Metro.

“Tenemos que seguir exigiendo a los políticos. Definitivamente, no puede existir un voto íntegro. Hay que buscar candidatos que de verdad estén dispuestos a trabajar por el pueblo. Tristemente, miro por encima y no se quién rayos es un buen candidato para nuestro país. No veo en ninguno de los candidatos una opción real. Puerto Rico necesita un cambio y un cambio real”, señaló Monroig, quien debuta en cine con el personaje de Sonia en la nueva película puertorriqueña Yerba buena.

Precisamente, la historia del cineasta Bruno Irizarry (200 cartas, 2013), que estrena el 5 de marzo en las salas del país, expone una historia de amistad, resiliencia e invención de tres amigas ante un desastre natural. De igual forma, aborda la temática del cannabis medicinal como una alternativa de salud para enfermedades crónicas.

“Es increíble que después de lo que pasamos con María tengamos que volver a pasar vicisitudes por la ineficiencia y la falta de planificación. Para mí es muy importante que todo el mundo se entere que, aunque hemos pasado por muchas vicisitudes, fue nuestra actitud lo que nos levantó. Fue esa unión la que levantó a este pueblo. Nuestra actitud positiva, resiliencia, que aún en la adversidad tenemos la capacidad de sonreír y ver lo positivo que nos une. Esto lo vamos a ver en Yerba buena, entre muchas otras cosas más”.

La histrionisa graba en la Ciudad del Sol una nueva serie para Telemundo.

“Tengo varias cosas en el tintero, algunas para teatro y televisión. Ahora mismo estoy grabando en Miami una nueva serie que se llama 100 días para enamorarnos. Mi personaje se llama Dulce. No puedo dar muchos detalles todavía, pero pronto la van a conocer”, adelantó.

Entre otros proyectos, mencionó que también tiene en agenda otro proyecto en la isla, que tuvo que posponerse por los sismos en el sur del país.

“Estoy súper contenta. Estoy pasando por una etapa personal, profesional y espiritual muy bonita, que me la estoy disfrutando al máximo. Ahora mismo el estar en Puerto Rico y presentar mi primera película, es algo surreal”, manifestó quien viajó a su terruño a promover la película y apoyar a su esposo (Tommy Torres), como parte de su espectáculo 20/20, que se presentó el pasado fin de semana a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La pareja puertorriqueña reside en Miami.

Para más información, visite www.yerbabuenamovie.com