Exconcursante de Nuestra Belleza Latina da sabia lección tras no clasificar en La Voz

not one judge on @lavozus turned their chair for me (this time 😏), instead i received an unexpected gift 💝. a profound MUCH NEEDED realization while on that stage. 🎤 . a vision where every single chair is turning but the one hitting the 🚨buzzer & sitting in each chairs is me!!! 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ . i have been seeking validation outside of myself my whole life. trying to impress OTHERS to accept me, validate that i am enough! . but the one that needs to validate, accept, see, & hear me…is me!!! 🙋‍♀️ #youareenough #iamenough . have you ever felt that the chairs in life aren’t turning for you? you may ask yourself…well, AM I TURNING FOR ME? Am I hitting the buzzer for me? 🚨 . thank you thank you thank you for being a part of my realization @lavozus @luisfonsi @laguzmanmx @wisin @jackybrv @nastassjab_ @jorgebernal & the insanely talented participants, loving production that treated us like royalty AND YOU for your love and support in this endless rabbit hole🐇🙏🏽. . 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 . ni un solo juez en @lavozus giró su silla por mí (esta vez 😏), PERO recibí un regalo inesperado💝 … una realización MUY NECESARIA mientras estaba en ese escenario. . ¡una visión en la que todas las sillas giran, pero la que toca el botón y esta sentada en esas sillas soy YO! . he estado buscando validación fuera de mí, toda mi vida. tratando de impresionar a otros para que me acepten, ¡valide que soy suficiente! . pero la que necesita validar, aceptar, ver y escucharme ¡SOY YO! 🙋‍♀️ #eressuficiente #soysuficiente . ¿alguna vez has sentido que las sillas en la vida no están girando para ti? puedes preguntarte, ¿JIRÓ LA SILLA POR MÍ? ¿Estoy tocando el botón por mí? . gracias gracias gracias por ser parte de mi despertar @lavozus @luisfonsi @laguzmanmx @wisin @jackybrv @nastassjab_ @jorgebernal , los increíbles participantes, producción que nos trató como VIP y a TI por acompañarme en esta aventura.🙏🏽