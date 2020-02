Crece la familia de Univision

La familia de la producción Lente De Cambio pronto recibirá una nueva integrante pues la productora y presentadora, Brenda Paola Hernández, junto a su esposo Jorge Pagán, dieron a conocer que serán padres de una niña. Ante familiares, amistades y compañeros de labores los padres en formación compartieron en un evento muy especial, realizado en Wicked Lily en el Condado.

“Nos sentimos sumamente bendecidos con la noticia y estamos en espera de nuestra princesa. Ahora toca disfrutar esta aventura de ser padres pero, sin duda alguna, con la ayuda de Dios en la ecuación, sé que lo lograremos”, expresó la figura principal del espacio televisivo que promueve los esfuerzos de reinvención de nuestros ciudadanos y destaca noticias positivas.

Por su parte, el emocionado padre y director ejecutivo de la organización Puerto Rico cambia, enfatizó que “Quería una nena y se me dio. Ahora toca dar el resto y disfrutarnos día a día el proceso. Es un privilegio poder ser testigos vivientes del acto de amor más grande que nos regala nuestro Dios al permitirnos ser papás”.

Lente de Cambio se transmitirá de lunes a viernes, desde el 24 de febrero a las 8:24 a.m. / 9:24 a.m. / 10:24 a.m. y 11:24 a.m. por Univision Puerto Rico – canales 11, Liberty – 11 y 211 (HD), DIRECTV – 168, Dish Network – 11 y Choice – 5. Puede acceder a Univisionpr.com para información adicional relacionada a la programación y otras noticias.