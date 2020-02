El show debe seguir: Elton John intentará continuar su gira tras perder la voz en Nueva Zelanda

Los promotores de la gira internacional del cantante Elton John "Farewell Yellow Brick Road" informaron que el artista intentará realizar todos sus shows en Nueva Zelanda, luego que perdiera la voz y debiera terminar anticipadamente un concierto este domingo en el estadio "Mt. Smart" de Auckland.

Elton John confirmaría luego, vía sus redes sociales, que había sido diagnosticado con la llamada "neumonía errante" y que intentó "dar el mejor show humanamente posible". Durante el mismo, el británico de 72 años debió ser atendido y se retiró entre lágrimas al no poder continuar. El público, en tanto, reaccionó ovacionándolo cuando dejó el escenario.

"Toqué y canté todo lo que pude, hasta que mi voz no pudo cantar más. Me siento decepcionado, muy molesto y apenado. Hice todo lo posible. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y todo el amor que me demostraron durante la presentación de esta noche. Estoy eternamente agradecido", manifestó el intérprete de "Rocket Man".

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020