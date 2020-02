Mau y Ricky estrenan "Qué dirías"

El exitoso dúo Mau y Ricky estrenó Qué dirías como un regalo para sus fans, uno de sus sencillos y vídeos más personales y sentimentales hasta la fecha. Producida por Richy López, la balada fue escrita por el propio Ricky como un regalo para su hermano y amigos.

Dirigido por Mau, Ricky y su madre, Marlene Salomé, se trata de un video sincero y muy personal compuesto por videos caseros de las bodas de Mau y otros amigos cercanos de la familia. El video comienza con algunas palabras en la pantalla: "Estos son videos de familiares y amigos nunca antes vistos… deja que el amor te guíe". De esta manera el espectador es guiado a través de estos momentos auténticos y sentimentales en la vida de los propios Mau y Ricky y de sus amigos, ofreciéndonos una experiencia maravillosa y poderosa al mismo tiempo dentro de los momentos más memorables de sus vidas.

Este año 2020 será otro magnífico año para el dúo sensación del pop latino. En tan solo un mes, Mau y Ricky ya han aparecido en 3 sencillos con grandes exponentes de la música (Thalía "Ya Tú Me Conoces", Tini "Recuerdo", Ovy On The Drums "Sigo Buscándote") y se encuentran como finalistas para los Premios Billboards 2020 en la categoría de Álbum Pop Latino del Año por su última producción discográfica: "Para Aventuras y Curiosidades".

El álbum ha recibido más de mil millones de reproducciones en Spotify, alcanzando el puesto #3 en la lista de álbumes de pop latino de Billboard y ha estado en las principales listas durante 39 semanas consecutivas. Este mismo álbum ha recibido múltiples discos de diamante y platino en los EE. UU. y ha estado en muchos otros Billboard Charts.

Además de estos grandes logros, los hermanos conocido por su gusto y estilo único, se está introduciendo en el mundo de la moda con el lanzamiento de su primera línea de ropa en colaboración con la marca de ropa streetwear de Miami, Friends + Family, la mercancía está disponible exclusivamente en NTWRK.