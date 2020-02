Estos son los amigos famosos que tiene Rosalía

La cantante Rosalía ha roto esquemas no solo en los musical, sino en la forma tan espontánea en la que se ha hecho amiga de las "celebritis" más importantes en el mundo artístico internacional. Ella se mueve como pez en el agua durante las galas de premiaciones en las que el habla hispana no es la lengua natural, eso ha sido motivo de admiración para muchos y criticado por sus haters quienes aún no la han aceptado del todo.

Estos son los amigos más "celebrities" que tiene Rosalía

La lista es amplia y cada vez más extensa, pero quien se ha mostrado como la amiga más "cercana" a la española es la socialité Kylie Jenner de quien se llegó a llegado a especular que puede existir cierta atracción entre ellas, pues en una oportunidad la también empresaria del mundo cosmético le pidió matrimonio y Rosalía aceptó. Esto a especie de parodia, generó miles de reacciones de las que se desencadenaron más encuentros y cada uno de ellos más criticado que el anterior.

También se le ha visto a la intérprete de "Con altura" codearse con figuras como Dua Lipa, Billie Elish, Lizzo y Lil Nas X con quienes asistió a una after party de los premios Grammy y se generó la polémica de los billetes que le fueron lanzados de forma inapropiada a unas bailarinas.

Más estrellas cercanas a la española

Pero no todo ha sido tan polémico, pues Rosalía también ha disfrutado de encuentros con importantes figuras de la música como Becky G, Travis Scott y John Legend.

Cada uno de ellos le ha sumado pestigio a esta artista que ha revolucionado la música internacional, tanto que hasta el príncipe William y su esposa Kate Middleton llegaron a asistir a uno de sus conciertos generando así asombro y al mismo tiempo admiración, pues en poco tiempo ha llegado muy lejos.