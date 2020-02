Univision deja fuera a Rubén Sánchez por las mañanas en televisión

Univision anunció cambios en su programación televisiva y a partir del lunes 24 de febrero, los televidentes podrán ver a las 7:00 a. m., una repetición de la segunda emisión de las 11:00 p. m. de las noticias de la noche anterior.

Actualmente los televidentes pueden ver un segmento del programa radial Temprano en la mañana con Rubén Sánchez, en su emisión desde WKAQ 580, que se transmite en directo de 5:00 a 8:30 am simultáneamente por radio e internet.

Esto cambiará con esta nueva programación, que también incluye la movida de la producción ¡Ahora Es! a un horario en prime time.

Univision Puerto Rico detalló el nuevo horario de la programación que queda establecido a continuación:

7:00 a.m. Edición Digital Puerto Rico (repetición)

8:00 a.m. Despierta América

12:00 p.m. Mi marido tiene más familia (semana final)

1:00 p.m. Me declaro culpable

2:00 p.m. Como dice el dicho

3:00 p.m. La Rosa de Guadalupe

4:00 p.m. Los Simpson

4:55 p.m. Edición Digital Puerto Rico

5:55 p.m. Nuevo formato de ¡Ahora Es!

6:55 p.m. Jugando Pelota Dura

8:00 p.m. Rubí

9:00 p.m. Enamorándonos

11:00 p.m. Edición Digital Puerto Rico



Los estrenos del día 24 incluyen la novela mexicana Me declaro culpable, presentando al actor Juan Soler en la piel de un abogado que se enfrentará con un caso que le cambiará la vida. Llega además a la pantalla de Univision Puerto Rico, la serie basada en la historia de la mujer más descarada y ambiciosa, que debutó número uno en audiencia, en los demográficos de mayor importancia en los Estados Unidos. Rubí, tan bella como perversa esta vez será protagonizada por Camila Sodi, con un elenco que incluye la participación de José Ron, Alejandra Espinoza, Kimberly Dos Ramos, Rodrigo Guirao y Ela Veldén.

Univision Puerto Rico se transmite a través de los canales 11, Liberty – 11 y 211 (HD), DIRECTV – 168, Dish Network – 11 y Choice – 5. Puede acceder a Univisionpr.com para información adicional relacionada a la programación y otras noticias.