Sofía Jirau modeló sin límites en el New York Fashion Week

La modelo y empresaria puertorriqueña, Sofía Jirau, debutó en las pasarelas durante el Society Fashion Week en Nueva York.

La joven de 22 años siempre soñó con modelar en el importante evento de la moda en la Gran Manzana y, a su llegada, dominó el escenario y logró la ovación de todo el público presente.

“Yo nací para esto y quiero demostrarle al mundo que tengo todo lo que necesita una modelo para brillar”, expresó Jirau, quien modeló la colección de la diseñadora puertorriqueña Marissa Santiago.

Desde que comenzó su carrera como modelo hace un año, Jirau ha trabajado incansablemente para convertir su anhelo en una realidad. Su preparación incluyó entrenamientos en gimnasio más clases de dicción y pasarela para mejorar sus destrezas y lucir impecable cuando llegara la esperada oportunidad de modelar a la Gran Manzana.

Con su participación en el New York Fashion Week, la joven puertorriqueña se encargó de evidenciar que el síndrome de Down no es ni será una excusa para luchar por sus sueños.

“Aquí no hay límites, no hay. A todos los que son como yo, con síndrome de Down, pueden cumplir sus sueños. Yo logré el mío”, comentó una emocionada Jirau a su salida del evento, mientras abrazaba a su familia y compañeros de trabajo que viajaron a New York para verla cumplir su deseo.

La participación de Jirau no solo sorprendió al público presente, sino que varios expertos de la moda y las pasarelas se mostraron maravillados con el dominio y la seguridad que demostró la joven modelo en el escenario, demostrando que el síndrome de Down no es un impedimento para modelar como una profesional. Tan así que recibió invitaciones para otras pasarelas como el RD Fashion Week.

“Sofía realizó un trabajo de altura en su presentación en New York. Su seguridad y actitud, fue lo más que se destacó en ella. Muy agradecido y feliz por haber sido parte de su sueño. Este es el comienzo de una espectacular etapa en la vida de Sofía. Ella nos ha enseñado que para los sueños no hay límites”, aseguró el encargado de perfeccionar su pasarela, el entrenador Benjamín Díaz.

La también empresaria, creadora de la marca “Alavett”, no parará de soñar, pues a pocas horas de modelar en Nueva York ya ha fijado su mirada en otras pasarelas del mundo y un nuevo sueño por cumplir.

“Quiero viajar a Europa y modelar en muchas pasarelas, quiero modelar por todo el mundo. También quiero dirigir un programa de televisión y conocer a Jennifer López”, verbalizó Jirau, al culminar su primera participación en un evento internacional de la moda.