"Me pateaste frente a tu madre": fuerte discusión entre Nicki Minaj con su ex enciende Twitter

Usuarios de Twitter fueron testigos de como la cantante estadounidense, Nicki Minaj, discutió fuertemente con su expareja, el rapero Meek Mill.

Lo que inició como un mal chiste, terminó en un intercambio de fuertes acusaciones por parte de ambos cantantes que duraron 2 años como novios.

El rapero Meek Mill utilizó su plataforma digital para subir una foto de la actual pareja de Nicki Minaj y burlarse de su vestimenta, generando una rápida reacción en la cantante de Tusa.

La cantante dijo: “Este nigga ha estado tuiteando sobre mi hombre por un año. Diciendo que se mete a mi perfil para verlo, pero yo lo bloquee. Mi nigga, sigue con tu vida. Sé que estás avergonzado. Realmente te asustaste en esa tienda cuando te presionaron”.

Agregó en un segundo tweet: “Golpeaste a tu hermana y lo grabaste. Escupiste sobre ella y lo grabaste. Me pateaste frente a tu madre y ella la mandaste al hospital. Estar con Drake te hizo sentir rudo de nuevo, sigue adelante”.

El exnovio de Nicki no dudó en responder fuertemente con quien compartió durante 2 años y expresó lo siguiente:

“La única forma en que puedes tratar de matar mi carrera es diciendo que golpeé mujeres… Habla sobre tu hermano condenado por violación ya que tú has pagado por su abogado… ¡Tu hermano tocó a esa pequeña niña también! Sabes que lo sé… Quieres que pelee con tu novio y no lo haré”.

You beat your own sister and taped it. Spit on her & taped it. Kicked me in front your mother and sent her to the hospital. Sucking drake dick made u feel tough again. Move on.

The only way you can try to kill my career is to say I beat women … talk about ya brother convicted of rape and you been knew and paid for his lawyer … ya little brother touched that lil girl too! You know I know … you want me to crash with ya boyfriend and I won’t

— Meek Mill (@MeekMill) February 5, 2020