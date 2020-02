Ex reportera de Wapa anuncia embarazo

La ex reportera de Wapa, Roxette Pietri anunció hoy que espera a su primer hijo.

"Surprise! I'm going to be a MOM! ¡Pronto seré mamá!", escribió la periodista junto a varias imágenes en Facebook donde se le ve con su pancita.

En una de las imágenes aparece su esposo besando su barriga.

La comunicadora no reveló el sexo de su bebé.

Pietri partió en el 2017 a los Estados Unidos para trabajar en un noticiario como ancla en Texas y en 2019 contrajo matrimonio con un militar estadounidense.