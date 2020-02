Yolandita Monge sobre Noelia: "Yo sé que ella me ama"

La cantante Yolandita Monge abrió su corazón y habló sobre su relación con su hija Noelia.

En entrevista con "WKAQ Íntimos", la intérprete de "Quítame a ese hombre" está convencida de que su hija mayor le ama.

A preguntas de la periodista sobre si sus tres hijos le llaman Monge contestó “me llaman los tres, lo que pasa es que uno de ellos no usa el teléfono para llamarme, pero yo siento sus llamadas, siempre las siento. Y sé que si algún día hablaramos y si ella tuviera esas fechas y esos momentos escritos yo los tengo escrito, yo sé que están ahí. Pero ahí no pasa nada, simplemente eso va a suceder, hay cosas que tienen que suceder así, aunque uno no las entienda. Pero mi amor está ahí. Yo sé que ella me ama”.

Monge compartió que enseño a sus hijos a hacer independiente desde pequeños por si ella les faltaba, "y a que tomaran decisiones. Cada uno toma su decisión y yo la respeto, aunque no este de acuerdo. Yo no pierdo las esperanzas nunca".

La cantante boricua expresó que los ama a los tres.

Monge presentará sus últimas funciones de “Por ti” los días 14 y 15 de febrero en el Centro de Bellas Artes en Santurce.