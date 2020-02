El cantautor puertorriqueño Tommy Torres promete mucho "romantiqueo combativo” para su espectáculo 20/20 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, que se celebrará justo en el fin de semana del amor. Lo de combativo es en alusión al a las manifestaciones del verano 2019, en las cuales se unió a los reclamos del pueblo para forzar la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

El artista admitió que puede ser introvertido pero también muy enérgico cuando tenga que denunciar injusticias o aportar soluciones a problemáticas sociales que afecten a su querido terruño.

“Reconozco que mi estado de ánimo es muy cambiante. A veces soy más introvertido y otras más extrovertido. Todo depende del esta ánimo. En estas semanas tengo la energía muy en high porque estamos preparando el concierto”, relató en entrevista con Metro.

Asimismo, declaró que jamás entraría en terreno político.

“Todo lo que yo hago tiene que ver en el ámbito emocional y con las emociones. Esto es lo que a mí me mueve en la vida. La política es lo más lejano de esto. La política es como un juego de relaciones públicas. Un juego bien complicado. Jamás y nunca podría ser político”, afirmó.

A su juicio, para tomar decisiones acertadas por el bien común, hace falta tener una buena educación.

“La educación es lo más importante que uno puede tener como individuo y como país. La educación es base para la mayoría de los problemas del mundo. Se hace complicado tomar decisiones correctas cuando no hay suficiente educación. Hay que tener una buena educación, seguridad en las calles y debemos sentir orgullo de quienes somos individual y como sociedad. Que la autoestima esté donde debe estar”.

De su espectáculo 20/20, dijo que será una gran fiesta donde estará celebrando dos décadas de trayectoria artística.

“El repertorio incluirá desde mis primeras canciones, canciones que escribí para otros artistas, y lo más reciente, como el sencillo ‘Como antes’ que lanzamos hace dos semanas. Son muchas canciones pero va a ser muy divertido. Es como si estuviera celebrando un cumpleaños. Es hacer un recuento de todas las cosas que han pasado, de quién era hace veinte años atrás y evolución”, explicó entusiasmado.

El tema “Como antes” es uno de corte romántico que escribió en el piano.

“Se escribe mucho de relaciones que están comenzando, de esa pasión intensa, pero quise escribir de una relación que lleva tiempo y que están tratando de despertar la llama otra vez porque hay monotonía envuelta. Me divertí mucho haciendo este tema porque me dejé llevar por la imaginación, no me puse límites”, aseguró de la canción que optó vestir con sonidos electrónicos y bailables.

En tanto, el también productor musical mencionó que le gustaría adentrarse a componer canciones para la gran pantalla.

“He pensado que podría hacer soundtracks porque me gusta mucha la música instrumental y esto sería para mí una cura. Sin embargo, siento que tengo muchas historias. Quiero hacer más y más y no tengo el tiempo para interpretar”, puntualizó.