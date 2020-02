Orgulloso Marc Anthony de su hija en el Super Bowl

Muchos fueron los elogios a la presentación de la diva del Bronx, Jennifer López en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, así como los de su pequeña hija Emme, quien la acompañó con su melodiosa voz. Sin embargo, hay uno de los elogios que sobresale y es el del famoso padre de Emme, el también cantante, Marc Anthony.

El artista boricua destacó en redes el orgullo que sintió al ver a su hija en el escenario. Marc le dedicó un tierno mensaje a Emme en redes sociales. "Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo soy tuyo por siempre", lee el mensaje de Marc con una foto de su niña.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020