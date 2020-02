Lista de ganadores de los Premios BAFTA del cine británico, que se entregaron el domingo en Londres.

Película: “1917”

Película británica: “1917”

Director: Sam Mendes, “1917”

Actor: Joaquin Phoenix, “Joker”

Actriz: Renee Zellweger, “Judy”

Actor de reparto: Brad Pitt, “Once Upon a Time … in Hollywood”

Actriz de reparto: Laura Dern, “Marriage Story”

Estrella emergente: Micheal Ward

Debut británico: guionista/director Mark Jenkin, productores Kate Byers y Linn Waite, “Bait”

Cinematografía: Roger Deakins, “1917”

Guion original: “Parasite”

Guion adaptado: “Jojo Rabbit”

Película en lengua no inglesa: “Parasite”

Música original: Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Edición: “Le Mans ‘66”

Diseño de producción: “1917”

Selección de elenco: “Joker”

Diseño de vestuario: “Little Women”

Sonido: “1917”

Efectos visuales: “1917”

Maquillaje y peinado: “Bombshell”

Cinta animada: “Klaus”

Cortometraje británico: “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

Cortometraje británico animado: “Grandad Was a Romantic”

Documental: “For Sama”

Contribución británica destacada al cine: Andy Serkis

BAFTA a la Trayectoria: Kathleen Kennedy