Jacky Fontánez aclara su relación con Ken Y

La locutora y animadora Jacky Fontánez dejó clara su relación con el reguetonero Kenny Vázquez, mejor conocido como Ken Y, luego que se difundieran imágenes de estos compartiendo muy cariñosos en un conocido establecimiento de Hato Rey.

Fontánez dijo ayer, miércoles, en su programa radial "What's Up" (La Nueva 94FM) que conoce al exponente urbano desde el año 2006 cuando realizaron el videoclip del tema "Down".

"…que ahora salgan fotos de nosotros jangueando… no sé qué tiene de malo porque tanto él es soltero como yo soy soltera. Así que no tiene nada de malo que yo salga a janguear con alguien", sostuvo la expareja de El Guaynaa.

Esta añadió que: "No tenemos ninguna relación. El día que yo tenga una relación se van a enterar por mí porque yo he sido bien transparente con mi vida personal. Hoy 29 de enero puedo decir que Jacky Fontánez está soltera. Nosotros somos amigos hace años y hemos jangueado anteriormente".

En una entrevista el pasado martes con este diario, Jacky indicó que: “Estoy sola, pero no me cierro al amor. En el momento que llegue, llegará, pero no es mi realidad. No es algo que esté buscando en estos momentos".

