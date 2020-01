David Bisbal: “Quiero seguir disfrutando de la música”

Este material cuenta con la participación de famosos cantantes como Alejandro Fernández, Juan Magán, Sebastián Yatra y Greeicy Rendón, entre otros artistas.

¿Cómo describes esta nueva propuesta musical? En tus planes ha sido el proyecto que más he disfrutado porque me he tomado el tiempo de recopilar en las redes sociales todas las peticiones que los seguidores querían escuchar en mi disco. Aparte de que estoy encantado con que la rumba latina vuelva a estar en la actualidad musical, que era lo que hacía al principio de mi carrera. He disfrutado mucho el proceso.

¿Cómo haces para adaptar las ideas y lograr que armonicen con lo que quisiste plasmar en el disco?

Muy fácil, porque la gente estaba encantada de que hiciera colaboraciones con rumba, que volviese a los sonidos con más guitarras flamencas y las he puesto de nuevo. También tengo muchos seguidores músicos que se enfocaron en el trabajo que hicimos con los productores, que analizan ciertas armonías o letras más elaboradas. Además, tenemos canciones más comerciales para cantar, bailar e interpretar y me han pedido muchísimo las baladas. Es importantísimo hacer un balance de canciones para bailar y canciones para sentir.

De todas las peticiones, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?

Lo que más sobresalió fue la propuesta de volver a poner los sonidos más flamencos, como los que estuvieron en mis primeras canciones con “Corazón latino” y “Bulería”… Esos sonidos mezclados con la rumba latina hacen una mezcla especial. Son los sonidos de mi tierra que fusionamos con todos los de Latinoamérica.

Todas las canciones cargan su propia magia, pero ¿te gustaría destacar alguna?

Tengo muchas bien especiales. Por ejemplo: “Si tú la quieres”, que habla de la capacidad que tenemos de amar a otras personas y a otras cosas, no solamente a los seres humanos; “Amor amé” también es un tema que me recuerda a los inicios, porque tiene muchísima fuerza y muchísima potencia, con una letra inteligente, aunque sea una canción rápida para bailar; “Sabrás” es un tema que le dedico a mi hijo, que tiene diez meses (Matteo Bisbal Zanetti), hablándole del amor de su hermana, que tiene diez años (Ella, fruto de su relación con Elena Tablada). Pasará algún tiempo hasta que ellos entiendan que este tema para mí es muy especial.

¿Cómo describes el proceso creativo para adaptar las canciones nuevas al repertorio existente de cara a la gira?

¡Madre mía! Es algo bien retante y, ciertamente, se sufre mucho cuando vas hacer un repertorio. Nos hemos dado cuenta de que casi todas las canciones han sonado mucho en la radio, y eso también nos da mucha alegría, de ver cómo el tiempo también hace su función de asentamiento de las canciones.

¿Eres exigente o te dejas aconsejar a la hora de producir un espectáculo?

Soy exigente conmigo mismo y, al mismo tiempo, me dejo aconsejar, porque para eso trabajamos en equipo, pero me gusta opinar sobre la tarima, la forma de las pantallas, las luces y sobre el contenido multimedia que mostramos. Pero creo que es algo importante dejarse aconsejar para poder mejorar.

¿Qué pueden esperar los seguidores de la gira?

Estará espectacular porque tendremos temas nuevos sumados con los hits clásicos de antes. Será un espectáculo totalmente renovado. Realmente, estoy muy emocionado.

¿Has recibido otros acercamientos luego de la experiencia de prestar tu voz para las películas de animación como Frozen 2?

Esto fue un proyecto que me emocionó muchísimo porque vino de la mano de Disney y me gustaría que, en un futuro, puedan surgir nuevas propuestas así.

Con tantas satisfacciones a lo largo de la excelsa trayectoria artística, ¿qué falta por conquistar?

Lo único que quiero es poder seguir disfrutando de la música, pero, sobre todo, que el tiempo me siga dando la oportunidad de continuar aprendiendo, mejorando y respetando al público.

El nuevo disco que produjo en colaboración con múltiples compositores de diversos países, tales como Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Andy Clay y Claudia Brant, incluye los siguientes temas: “Si tú la quieres”, “Sabrás”, “A partir de hoy”, “Amor amé”, “La necesidad”, “Cuentas claras”, “Perdón”, “Lento”, “Abriré la puerta”, Después de ti”, “Bésame”, “Quién es” y “En tus planes”.