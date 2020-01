El nacimiento del reguetón llega a la televisión

DJ Negro, DJ Playero, DJ Eric y Vico C, son nombres de legendarios artistas que juntos se convirtieron en la "vieja escuela" de un género musical que pondría a Puerto Rico en los playlists de las discotecas y radios del mundo entero: el reguetón. Ahora, una serie de televisión recrea los momentos en los que estos precursores crearon las primeras canciones que conquistarían al planeta.

"Underground" es la serie que retrata en forma fiel y exacta la historia del fenómeno que todos conocen hoy como música urbana. En sus entrega, se podrá ser testigo en primera fila de cómo, durante la década de los 90s, un grupo de jóvenes puertorriqueños, DJs y cantantes, creó este concepto musical que revolucionó el mundo. Verán cómo ese camino estuvo lleno de obstáculos, al tener que enfrentarse a la incomprensión, la censura del Gobierno, la falta de recursos económicos y el crimen. También reseña como las compañías discográficas, que hoy se pelean por tener a los intérpretes del momento en sus catálogos, en los inicios del “underground” o reggaetón les cerraban las puertas e ignoraban sus hazañas.

"Underground" plasma el ascenso de figuras como DJ Negro, DJ Playero, DJ Eric, Vico C, Daddy Yankee, Ivy Queen, Don Chezina, Las Guanábanas y Polaco, entre muchas otros, quienes sembraron la semilla de la llamada “Vieja Escuela” dejando una huella imborrable en la historia musical, y que aún perdura más fuerte que nunca. Por supuesto, sus hazañas no estarían perfectamente contadas si no se contara en la producción de sus temas. Por eso, "las canciones popularizadas en los 90s están enmarcadas en cada una de las impactantes escenas de la serie”, afirmó el productor y director David Impelluso.

Impelluso resaltó que “el 'underground', que luego fue bautizado como reggaetón y hoy es conocido como música urbana, venció todo pronóstico y se convirtió en el estilo de música latina más importante. Tanto ha sido el auge del movimiento que es muy común que estrellas del pentagrama de otros géneros graben con talentos urbanos. Definitivamente los espectadores vivirán en esta serie cómo unos jóvenes llenos de sueños cambiaron la historia de la música”.

Sobresalen también en la producción de este gran proyecto Roberto Sueiro, Virginia Romero y Viviana Torres, quienes junto al director cuidaron cada detalle para que esta historia aspiracional sea un ejemplo para todas las generaciones, porque los sueños se cumplen con pasión, disciplina, vocación y trabajo.

La serie cuenta con un elenco encabezado por Shalim Ortiz, Virginia Romero, Carlos Calderón, Nathanael Morales, Riky Josué, Jerry Segarra, Mariana Quiles, Cecilia Argüelles, Israel Franco Muller y Carlos Esteban Fonseca. A éstos se suman Israel Solla, Kevin Pérez, Ana Salgado, Charlee Way, Suhey Delgado, Carla Malavé, Leishka Flores, Daniel Alicea, Gabriel Alejandro, Raphy Flores, Natalia Lugo y Ramir Delgado, entre otros.

Las canciones originales están a cargo de Jounsse y El Fara, la música incidental es de Lenny 357 y DJ Klassik, ademas de un enorme repertorio compuesto por mucho de los grandes éxitos del Reggaeton de La Vieja Escuela.

"Underground" llega a las pantallas al mismo momento que DJ Negro, DJ Playero y DJ Eric, ahora conocidos como Los Fathers del Reggaeton, se han unido a producir música juntos y están dando a conocer su primera producción conjunta, "Puesta Pal Perreo". La serie estará disponible desde el próximo 20 de febrero en Amazon Prime Video.