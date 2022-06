Jasond Calderón ante su mayor reto actoral

El multifacético Jasond Calderón enfrenta su primer gran reto en las tablas con el personaje de Benny en In the Heights, que sube a escena el 7 de mayo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) en Santurce.

Aunque ha participado en varias producciones de teatro, esta vez su rol es más trascendental por el impacto de la obra del dramaturgo Lin-Manuel Miranda, quien encarnó el personaje de Usnavi.

“Me identifico mucho con Benny porque es el único afroamericano dentro de la comunidad de latinos que vive en Manhattan, y se enfrenta al racismo y al rechazo dentro de esa comunidad. En mi caso, enfrenté un poco de bullying cuando estaba en la escuela porque me señalaban por negro y por tener el pelo rizo. Ese rechazo también lo sentí cuando estuve en un campamento en Misuri, por ser negro y latino”, relató Calderón.

El histrión compartirá escena con Éktor Rivera, Ana Isabelle, Dagmar Rivera, Tony Chiroldes, Denise Quiñones, Sara Jarque, Didi Romero, Amanda Rivera, Felipe Albors, Michelle Brava y Juan Pablo Díaz, quienes protagonizarán la historia de sueños y frustraciones que experimentan los inmigrantes latinos en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

“Estoy bien emocionado de formar parte de esta pieza musical. Es una oportunidad bien grande para mi carrera actoral, y sin duda, es una puerta en un escalón más arriba”, manifestó entusiasmado al resaltar la complejidad del personaje de Benny.

Según explicó, “Benny es el único personaje de la obra que no es hispano”. En la historia, Benny se enamora de Nina el personaje de Didi Romero.

“Tengo que hablar ese inglés perfecto, como se habla en Manhattan”, ilustró.

El locutor comercial, con más de veinte años en la industria publicitaria y productor radial, se ha tomado en serio su lado actoral, por lo que no descarta continuar preparándose para realizar audiciones.

“Quiero tomar talleres para ese proceso de casting para series de televisión y cine”, expresó, quien ha participado en obras de teatro como Sintonízate esta, Amor en La Hamaca, En pelotas, La casa sin papel, Érase una isla (One in this Island), y en teatro infantil junto con el Trotamundos.

Mientras tanto, Calderón también se unió al elenco de Tremenditos, que se presentará el 31 de enero en el teatro Francisco Arriví en Santurce.

El musical In the Heights, subirá a escena el 7 de mayo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) en Santurce.

Los boletos están a la venta en Ticketpop. Puede acceder www.ticketpop.com, o comunicarse al teléfono 787 294-0001.

Sobre In The Heights

• Desde su estreno en Broadway el 9 de marzo de 2008, el musical In the Heights comenzó a hacer historia, completando 1,184 funciones y ha sido reconocido por prestigiosos premios Tony, Grammy y el Laurence Olivier en Londres

• En el 2010, Lin–Manuel Miranda volvió a interpretar el personaje de “Usnavi” en el Centro de Bellas Artes de Santurce.