Familiares y amigos despiden a Leo Fernández

Vistiendo su uniforme de policía y rodeado por personalidades de la farándula, el reportero Leo Fernández "El Paparazzi", recibió la despedida del pueblo puertorriqueño en la funeraria Ehret, en Río Piedras.

El autor de la frase "soy prensa, demándame", estuvo acompañado durante su última morada por sus hijos, así como su viuda, Lourdes "Lulú" Rivera.

"La manera en la que papi se proyectaba ante las cámaras, así mismo era en casa. Siempre estaba ahí para todo el mundo, le encantaba ser el bien en la calle y con su público", manifestó la hija mayor de Fernández, Gilmarie.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando su hija menor, Olga Cristina, presentó la canción Por qué te fuiste, tema que compuso hace varias semanas, dedicado a su padre.

"Se la presenté a él la última vez que compartimos y me dijo que estaba orgullosa de mi. Y yo no tenía idea de que esa canción era la manera en que Dios me estaba preparando para lo que yo iba a pasar. No tenía idea que esa iba a ser la última vez que yo le cantara a mi papá", recordó la hija menor entre lágrimas.

Fotos: Dennis A. Jones/ Metro P. R.







En el plano laboral, Fernández siempre andaba en la búsqueda de exclusivas, según describieron sus compañeros de trabajo del programa de cotilleo Dando Candela, donde laboró como reportero por más de 10 años.

"Leo siempre fue un reportero bien especial, muy comprometido con conseguir sus exclusivas porque siempre se mantenía atento a todo lo que estaba pasando en el país", manifestó Soraya Sánchez, productora ejecutiva del espacio televisivo que se transmite por Telemundo.

"Él se levantaba todas las mañanas con el cuchillo en la boca, para ver qué conseguía diferente a los demás reporteros en la calle", dijo Sánchez y agregó que "era muy detallista y nunca se enojaba. Aún cuando sus historias no salían al aire, lo manejaba con mucho respeto, no era diva siendo un tipo con tantos años de carrera".

Para Saudy Rivera, Fernández es profundamente amado por sus colegas en Telemundo y será muy extrañado. "Así era Leo todo el tiempo. A él se le caracterizaba por ser fuerte, incisivo y quizás fue el único que ejerció esa función de 'paparazzi' en Puerto Rico. Sin embargo, no había por qué tenerle miedo, porque una vez se apagaba esa cámara, él siempre se desvivía por ayudar a la gente", expresó Saudy.

Los actos fúnebres continuaron con una dedicación musical por parte de artistas admirados por Fernández, como el Trío Los Andinos, Julio César Sanabria y los Peleros del Cielo.

El comunicador de 60 años falleció el pasado 26 de enero, luego de sufrir un paro cardíaco y varios problemas de salud. era paciente de diálisis y durante el año pasado fue intervenido quirúrgicamente, para realizarle un cateterismo cardiaco.