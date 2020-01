Jacky Fontánez abre las puertas al amor

Para la animadora Jacky Fontánez, el amor “es un tema universal, y todos en algún momento hemos estado enamorados”.

Inspirada en los elementos clave en una relación sentimental, lanzó una colección de cuatro perfumes Stages of Love, que incluye dos fragancias para damas y dos para caballeros: Love, Passion, Attraction y Trust.

“El mayor por ciento de los que me siguen en las redes sociales son hombres, y por eso quise hacer un producto para ellos”, explicó, para presentar las fragancias para ellos.

Las fragancias masculinas Attraction y Trust “fueron diseñadas para el hombre moderno y clásico a la vez. Estas se caracterizan por tener un aroma muy distintivo”.

Mientras que las fragancias femeninas “Love y Passion son más dulces”.

Hablando del amor, contó que, por el momento, se mantiene enfocada en el trabajo e ilusionada con presentar sus nuevos perfumes.

“Estoy sola, pero no me cierro al amor. En el momento que llegue, llegará, pero no es mi realidad. No es algo que esté buscando en estos momentos”, dijo la expareja del exponente urbano El Guaynaa.

En otros temas, la locutora del programa radial What’s Up, de La Nueva 94.7FM, no descarta su regreso a la televisión, al confirmar que podría aceptar una propuesta para estar frente a las cámaras durante el 2020, de la cual prefirió reservarse los detalles.

Las personas tendrán la oportunidad compartir con Fontánez el sábado, 1.o de febrero a las 11:30 a. m. en JF Perfumes en Plaza del Sol en Bayamón, y a partir de las 4:00 p. m. en Emotions Beauty Supply en los Outlets de Barceloneta.

Stages of Love está disponible en Walgreens, perfumerías y farmacias locales alrededor de toda la isla. Asimismo, en el portal de ventas Amazon.