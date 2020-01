Bad Bunny lanza "6 rings" en honor a Kobe Bryant

Afectado por la inesperada muerte del balocenlista Kobe Bryant, el exponente puertorriqueño de música de urbana, Bad Bunny, lanzó un tema dedicado al deportista.

“6 anillos”, es el nombre del tema del artista puertorriqueño donde expone las razones por las que admiraba tanto al exjugador de la NBA, tanto dentro y fuera de la cancha de baloncesto.

Benito Martínez, nombre de pila del cantante, comienza aceptando que en ocasiones cuestiona la presencia de Dios y el seguir los mandamientos, sin embargo, rápido comienza recordando la primera vez que tuvo la oportunidad de presenciar un juego de Black Mamba.

"Ey, aveces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y dónde estará dios metió en estos momentos, se que la vida es corta como cuento y en un abrir y cerrar se las lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencie, vi la emoción y muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que pa ganar hay que tener corazón", expone la canción.

"Nos enseñaste que el número 13 no es de de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes digan lo que quieran pa mi serás el mejor, ey, descansa en paz con el señor", continúa el tema.

Una de las partes más emocionales de la canción es cuando Martínez hace referencia al nombre del sencillo, "6 rings", que en español serían seis anillos, explicando la admiración que siente por Bryant tanto dentro de la cancha como fuera. Además, Bad Bunny expresa abiertamente el dolor que le hizo sentir que una de sus hija estuvo presente en el accidente aéreo.

"Y felicidades tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas, pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero nah, eso es pa que en el cielo nos juegues solo".

"Más de 81 razones pa admirarte, más de 5 jugadores al mismo tiempo pa pararte, nos parecíamos en que hacíamos arte, black mamba forever por siempre vamos a recordarte", concluye la letra escrita por Bad Bunny.

La canción culmina con un discurso de Bryant.

Aquí puedes escuchar el tema: