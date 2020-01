Angelina Jolie y Brad Pitt se unen y emprenden un proyecto juntos

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt estuvo lleno de complicaciones y diferencias, pero la expareja ha demostrado que saben cómo enfrentar las dificultades en pro a sus hijos, por lo que ambos se unieron para emprender un proyecto que ya venían preparando desde hacer varios años.

La bodega Miraval, propiedad de ambos actores, comenzará su producción luego de asociarse con la compañía productora de champán Pierre Peters para crear una casa dedicada a champán rosado.

Angelina Jolie y Brad Pitt están concentrados en el bienestar de sus hijos

Según una fuente cercana a la pareja y al nuevo proyecto, Angelina y Brad tratan de mantener a la familia unida aunque ya no exista un matrimonio.

“Es un proyecto familiar entre Angelina Jolie, Brad Pitt y sus hijos con las familias de viticultores Perrin y Peters, estos dos últimos se conocen desde hace tiempo”, dijo Guillaume Jourdan, de la agencia Vitabella, encargada de la comunicación de la bodega Miraval.

Rodolphe Peters, miembro de la empresa de champaña dijo que “será la única casa de Champaña que producirá únicamente rosado”.

“Los volúmenes serán muy razonables. Unas 10.000 botellas para empezar y no prevemos producir más de 25.000 botellas (anuales) a largo plazo. La ambición es, verdaderamente, elaborar un champán rosado de referencia”, explicó.

No es la primera vez que la expareja busca soluciones ante las diferencias que los separaron. Recientemente, Angelina le dio la oportunidad a Brad de cuidar a los niños, luego de varios años durante los que la actriz se negaba.

“Angelina va a pasar gran parte del verano filmando Those Who Wish Me Dead, así que se acercó a Brad y le ofreció la oportunidad de cuidar de los niños”, reveló en ese entonces.