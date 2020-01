Draco estrena video "Quiero vivir"

Draco Rosa estrena hoy "Quiero vivir".

"'Quiero vivir' tiene algo de magia porque me saca del tiempo y me mantiene en el presente. La vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas en el presente, el tiempo no existe”, describe el cantautor y productor puertorriqueño.

Basada en la obra ‘Tengo Ojos’ del poeta mexicano Jaime Sabines (1925-1999), ‘Quiero Vivir’ combina arreglos que infunden la vibra áspera del rock acústico, con una elevada orquestación, enfatizando el contraste entre los elementos sombríos y entusiastas de la canción.

El video de ‘Quiero Vivir’ fue filmado en Puerto Rico, presentando secuencias como en un sueño donde Draco Rosa habita su emblemático y místico personaje de vagabundo; siendo dirigido por Inés Mongil, quien también colaboró en el video de ‘2Nite 2Nite’.

Durante el 2020 Draco Rosa formará parte de la gira de Soda Stereo y además comenzará su gira solista. Actualmente está trabajando en nuevas canciones y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum.

La nueva canción está disponible en todas las plataformas de música digital.