Disney Plus opta por suspender serie de Obi-Wan Kenobi por culpa de Baby Yoda

Pareciera que fue hace más tiempo. Pero en realidad no han pasado tantas semanas desde que la humanidad estaba enloquecida por el encantador Baby Yoda.

El personaje, surgido de "The Mandalorian", la serie exclusiva de Disney Plus que rescató a la franquicia Star Wars, se robó todos los reflectores. Convirtiéndose incluso en uno de los artículos más deseados de esta Navidad.

Sin embargo, resultaría que su impacto ha sido tanto y tan grande que como consecuencia la plataforma de streaming habría mandado a la congeladora una de las series más esperadas de los últimos tiempos: la saga de Obi-Wan Kenobi.

Un artículo de The Hollywood Reporter terminó confirmando lo que al principio se publicó en otros medios como un rumor casi inconcebible.

La producción ha sido suspendida. Por lo que todo el equipo que ya estaba trabajando en los Pinewood Studios de Londres regresó a casa. Sin una fecha definida para retomar el proyecto.

Aún así, cabe señalar que la historia que derivó en esta calamidad es larga. Así que vamos por partes.

Los antecedentes

Esta producción parece que ya tiene una maldición. Originalmente se supone que esto sería una película de la serie "A Star Wars Story".

Pero la cinta de Han Solo asesinó esa vertiente de spinoffs. Todo se suspendió cuando estaban a punto de iniciar filmaciones.

Luego, cuando Disney Plus presentó su alineación de programas originales, se reveló que el proyecto había sido resucitado como una serie original de 6 episodios.

La trama se situaría ocho años después del "Episodio III Revenge of the Sith". La trama sería escrita por Hossein Amini (Drive) y dirigida por Deborah Chow (The Mandalorian). Pero todo se derrumbó.

La culpa la tiene Baby Yoda

El personaje Baby Yoda fue pensado en 2012. / Archivo

Lo raro, según afirman los últimos reportes, es que Kathleen Kennedy habría rechazado los libretos escritos hasta el momento.

Su desagrado fue tal que terminaron despidiendo a Amini, buscando a un nuevo guionista que arme este arco.

Ahora, en caso de producirse, sería una serie de sólo cuatro episodios y contaría una historia distinta a la planeada originalmente.

¿Cuál era la trama propuesta? Obi-Wan Kenobi, un Jedi en el exilio, se encargaría de proteger al niño Luke Skywalker y hasta a su hermana Leia del Imperio. Prácticamente en los mismos términos de lo que pasa con Baby Yoda en "The Mandalorian".

Las similitudes habrían desagradado a la ejecutiva, así que decidió suspender todo y no grabar nada hasta tener una historia que no pueda compararse con… ¿su competencia?