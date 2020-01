Ricky Martin: "Fuera Wanda"

El astro boricua Ricky Martin envió un mensaje a través de Instagram a la gobernadora Wanda Vázquez de que considere su renuncia por el bien de Puerto Rico.

“Gobernadora hoy su renuncia es un asunto de conciencia pero para nuestro país es un acto de justicia. Fuera Wanda”, expresó en un tono molesto el intérprete de "Tiburones".

El artista expresó sus descontento ante la inacción del gobierno de Vázquez por la ayuda hacia los damnificados de los sismos en el área sur de la isla.

"Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, soy Ricky Martin, hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niñas y niños, hombres y mujeres, viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo, sin estabilidad, porque nada avanza, porque nada se concreta. A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficiente honesta con nosotros", manifestó.

"De la forma que yo pienso es que no existen mecanismos jurídicos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir, pero tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro que el pueblo se revelará más que nunca”, sostuvo en el video.

Ricky lanzó en la noche de hoy su nuevo tema musical titulado "Tiburones".