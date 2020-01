Ricky Martin devela hoy el video de "Tiburones"

El astro boricua Ricky Martin develará hoy el video del sencillo "Tiburones".

Se trata de una balada romántica, según explicó a Metro.

"Hoy es un día muy especial. De eso no hay duda. Loco por que vean el video. La felicidad que tengo de que por fin podrán escuchar este tema tan hermoso y tan necesario en estos momentos. #Tiburones", escribió el artista en las redes sociales.

La canción y el video estarán disponibles en todas las plataformas digitales a partir de las 6:00 p. m.

En una reciente entrevista con este diario, el cantante dijo: “Lo único que quiero es hablar del amor. El público sabe lo que sienten y lo que no sienten cuando están enamorados y cuando están lidiando con el proceso del final de una relación. Lo que hemos logrado con el cinematógrafo boricua Kacho López (de la casa productora Zapatero Films), no importa si eres de Puerto Rico o no, te vas a identificar. Es amor con buen gusto, es celebración y lo hicimos aquí Puerto Rico. Creo que es una de esas baladas que la gente me va a estar pidiendo por muchos años”.

Asimismo, aclaró que el título de la canción no hace referencia a temas políticos.

