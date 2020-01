Residente y Yadier se unen a manifestantes

El artista puertorriqueño René Pérez, y el pelotero de las grandes ligas Yadier Molina, se unieron a los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APU), y la Federación Central de Trabajadores (FCT), en una manifestación pacífica que se llevó a cabo en el Viejo San Juan, para exigir la renuncia de la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced y del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

Cerca de las seis de la tarde ambas figuras se disponían a marchar con el grupo de manifestantes desde el Capitolio hasta la calle “Resistencia” (calle Fortaleza) bajo lluvia.

“Hay que manifestarse porque tenemos que sentarnos a hablar. Esa es la que hay y queremos adelantar esas elecciones. No queremos esperar hasta noviembre para las elecciones. Por qué vamos a esperar hasta noviembre y ver a chamaquitos sin techo y sin escuelas. Que no se hagan que están haciendo el trabajo porque no están haciendo el trabajo”, dijo el intérprete de “Hijos del Cañaveral” quien llegó fuertemente escoltado junto con el receptor para integrarse a la manifestación frente al Capitolio.

Por su parte el receptor aclaró que no se trata de apoyar a René, “vine apoyar al pueblo”.

“El gobierno está haciendo unas cosas malas y por eso es que estamos aquí como pueblo apoyándonos mutuamente”, expresó Molina.

Asimismo, el beisbolista consideró que la Gobernadora “no es la persona adecuada para estar al mando del país, ha mentido mucho y pienso que debe renunciar”.

Hasta la Casa de las Leyes llegó también el colectivo cultural Tambuyé quienes animaban al público apostado frente a las escalinatas del Capitolio, mientras entonaban las consignas “Wanda eres una canalla, ya es hora de que te vayas”; “El gobierno tiene el sello de atropello”; “Rosselló y Vázquez Garced, la misma mierda es”, entre otras.

“Nosotros somos una escuela de bomba, entre otros ritmos afroantillanos. La bomba ha sido un ritmo de resistencia para nuestros ancestros que fueron esclavizados y la esclavitud sigue siendo no legal pero existente. Estamos aquí en representación de la cultura puertorriqueña para denunciar todo el atropello que el gobierno está teniendo con nuestro pueblo”, dijo la líder de Tambuyé a Metro.

Se destaca que el reguetonero Jon Z y Sie7e también acompañaron a Residente.

Estas manifestaciones se organizaron luego de que se encontraran en Ponce un almacén repleto de suministros no distribuidos al pueblo que fue impactado por dos huracanes y terremotos, donde se han perdido vidas y muchas familias han perdido sus hogares.