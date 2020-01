Filtran imagen del "Capitán América" que aparecerá en la serie "Falcon and Winter Soldier"

"Capitán América" fue uno de los personajes más relevantes en la fase final de Marvel. Steve Rogers empuñó el mjolnir para enfrentarse cara a cara contra el titán loco, Thanos, además arriesgó su vida con sus compañeros y amigos por el amor de Peggy Carter.

De esta manera este personaje terminó su ciclo de vida al entregar a Falcon su escudo. Disney + prepara la serie de "Falcon y Winter Soldier"; y una reciente fotografía nos daría un indicio del reemplazo para Chris Evans.

Page Six publicó una serie de imágenes donde aparece Wyatt Russel con los colores y el arma del primer vengador. El traje es rediseñado y su apariencia fuera del uniforme es de un soldado de guerra.

El actor de 33 años se pondrá en la piel de John Walker. Este es un personaje de los cómics que vimos su primera aparición en 1986 y ha ido mutando hasta convertirse en un agente.

filtran imagen del nuevo aspecto del Capitán América / Internet

"The Falcon and the Winter Soldier" esta ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Se estima que continuará con los hechos inmediatos a "Avengers: endgame". En esta ficción Anthony Mackie y Sebastian Stan repiten sus papeles.

La serie fue confirmada en la Comic Con de San Diego en 2019. El rodaje empezó el pasado año en Atlanta, Georgia. Se espera que Falcon y el Soldado del Invierno se lance a finales del 2020 en la plataforma de streaming y tendrá seis episodios.

Otros lanzamientos de Marvel

"Black Widow", "Loki", "Wanda and Vision" son algunos de los títulos más próximos. De esta manera se inicia la fase 4 del MCU y con ello las posibles incorporaciones de personajes que pertenecían a otras franquicias de televisión y cine: X-Men y los 4 Fantásticos.