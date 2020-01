Iris Chacón explica por qué estaba "entablilla"

A pesar de las burlas que recibió por su presentación en las Fiestas de la Calle San Sebastián, la vedette Iris Chacón, resaltó las palabras de elogio que recibió en boca de quienes disfrutaron su espectáculo, el pasado fin de semana en la Plaza del Quinto Centenario.

"Papi siempre te veía, Mami me enseño a quererte, yo te imitaba de pequeña! Esas eran las palabras que escuchaba mientras estaba en el escenario, durante mi actuación, en Puerto Rico, en la hermosa 'fiesta de pueblo La SanSe', donde aun con la lluvia, las miles de personas que abarrotaron la Plaza del Quinto Centenario para ver mi actuación, disfrutaron del espectáculo con sus sombrillas en mano y donde pude sentir el Amor y la Alegría de mi gente. Al día siguiente, experimenté de primera mano, la falta de Amor y Sensibilidad que se ha apoderado de algunas personas de nuestro pueblo, que ni siquiera estuvieron presentes.😢 No soy persona de quejarme, al contrario, todos saben que he luchado contra las adversidades y las he superado, pero quiero compartir mi experiencia del domingo", declaró la bailarina en las redes sociales.

La Chacón explicó a sus seguidores que "utilizo varios vestuarios uno encima de otro para írmelos cambiando según pasa el espectáculo, en esta ocasión la lluvia no me permitió llegar al 'trailer,camerino' y me quede sin mis cambios de ropa, lo que le pareció a unos pocos que estaba “rellena y entablillada con mi bustier o corsé ” debajo de la ropa, y el que sería mi próximo cambio. 😂😁 Además el escenario estaba mojado y resbaloso, y temiendo una caída evité movimientos muy rápidos como siempre los he hecho y sigo haciendo. En un momento dado, al ver los baches y mapos secando a mi alrededor el escenario, y a uno de mis chicos que se iba a resbalar y caerse, tuve un ataque de pánico y casi no podía respirar, me aguanté de Junno para no caerme y pronto paso. Cantar, bailar y entretener a la misma vez no es tan fácil, pero siempre lo he hecho y aunque algunos deseen lo contrario, lo seguiré haciendo!".

"Amigos, el sobrepeso se soluciona con dietas, pero la maldad, el corazón lleno de odio, el deseo de hacer daño y la burla hacia los demás, no son tan fáciles de eliminar, solo el deseo de ser mejor ser humano y la compasión hace el cambio posible, y en el peor de los casos el Karma toca tu puerta o la de tu familia y no puedes culpar a nadie por tu desgracia. Hoy me tocó a mi, unos meses atrás se burlaron de otras compañeras y compañeros haciendo las mismas criticas y pidiendo su retiro de los escenarios.

Acepto la responsabilidad que me toca. Pero el cambio es interno y nos toca a cada uno de nosotros realizarlo por nuestra salud mental y la de nuestro querido Puerto Rico 🇵🇷 Siempre los Amaré, Gracias, Gracias, Gracias, IRIS", puntualizó (sic.).