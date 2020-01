Hazel Ortiz se queda en Univision

Pasión. Esa es la primera palabra que le viene a la cabeza a Hazel Marie Ortiz, Miss Grand Puerto Rico 2019, cuando piensa en qué puede aportar en nuevo reto profesional. La exrepresentante de Morovis en Nuestra Belleza Puerto Rico cambia ahora las pasarelas por la televisión.

Hazel es oficialmente copresentadora de Despierta Orlando, y se une al también puertorriqueño Luis Artemio para desearle a todos los madrugadores de Florida Central un “Lindo día”.

“Ser puertorriqueña es pura pasión. En esta nueva etapa destacaría la energía que puedo aportar. La energía que una persona transmite impacta mucho en el trabajo que hace con los demás alrededor. He visto la conexión con el equipo y me gusta mucho lo que siento y lo que recibo”, afirmó Hazel, quien además promete trabajar arduamente desde la humildad para llevar el mejor entretenimiento y las noticias más relevantes de nuestra área a toda la comunidad hispana de Florida Central.

Hazel se une así a Despierta Orlando, de Univision, el programa matutino que hizo historia al convertirse en el primer espacio televisivo local en español en la historia de la región. Además estará colaborando también con los noticieros locales de las 6 p.m. y de las 11 p.m., así como con Univision Tampa Bay.

La comunicadora vivió en Puerto Rico hasta los 17 años. Luego, se mudó a Orlando para cursar estudios universitarios en comunicaciones y graduarse exitosamente en 2018, de la Universidad de la Florida Central (UCF, siglas en inglés).

Una vez concluido el periodo universitario, Hazel decidió embarcarse en una aventura vertiginosa pero que supondría lograr una meta: participar en un concurso de belleza.

“Siempre estaba dentro de mi, era un sueño pero por distintos motivos no había podido lograrlo hasta que lo hice en 2019. Participé en tres certámenes en el mismo año”, explica mientras recuerda que no fue fácil tomar la decisión. El factor económico, el hecho de no haber participado aún en ningún certamen y por lo tanto no ser conocida en el sector, o incluso ser la primera de su familia en subirse a la pasarela fueron los principales retos. Por otro lado, exponerse a la crítica de todo un país con tantos amantes de este tipo de concursos siempre es un paso que amerita bastante reflexión.

“Es bien fuerte enfrentarte a la crítica de los demás, estás en el ojo público y en un certamen como el de Puerto Rico. Debes tener una coraza bien fuerte”, ríe Hazel mientras afirma con seguridad “pero demostré que la tengo [coraza fuerte]”.

Llegar a las mañanas de Univision Orlando es otra meta cumplida para Hazel, quien asegura que, incluso cuando participaba en concursos de belleza siempre quiso aportar y mantener a la gente informada.

“Regreso [de los concursos de belleza] sin trabajo, sin nada… la gente piensa que, porque uno está en los certámenes, lo tiene todo hecho y no es así”, reconoce.

Ahora Hazel quiere seguir creciendo como persona y como comunicadora para seguir aportando a la sociedad.

Al recordar Puerto Rico, no puede evitar emocionarse. La isla vive un momento delicado tras los recientes sismos que devastaron el sur de país y la inestabilidad política, y eso no la deja indiferente, son muchos los recuerdos y emociones que afloran.

“[La situación] Me afecta muchísimo, especialmente porque no estoy allá… mami está allá, mi familia está allá. Sé que todo está bien. Me complace estar aportando mi granito de arena desde aquí. Es desgarrado, estar acá y que nuevamente le pase otra cosa a tu isla”, concluye.

Con un equipo fortalecido y un rotundo éxito a pesar de llevar tan solo al aire desde el mes de agosto de 2019, Despierta Orlando es un referente en la información en español de Florida Central. Son muchos los retos que se presentarán durante el 2020 pero Hazel se aboga a la ya célebre frase del director de noticias de Univison Orlando, Ángel Sepúlveda, y concluye la entrevista con un enérgico “¡Vamos por más!”.

Despierta Orlando se emite todos los días, de lunes a viernes de 6 a.m. a 7 a.m. por Univision Orlando. Además, se transmite el “detrás de cámaras” por Facebook Live en Noticias Univision Orlando.