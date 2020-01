Andrea: "La mayoría de las mujeres lo hacen"

A Andrea De Castro Font no le quita el sueño el video íntimo que divulgó en las redes sociales alegadamente por error.

"Yo no hice nada malo. Yo no tengo que bajar mi cabeza por esto", dijo a Dando Candela.

"No tengo por qué sentir ningún tipo de vergüenza porque fue algo de mi intimidad, por lo único que me siento incómoda es que pasó de ser algo privado a ser algo público. No me siento avergonzada porque la mayoría de las mujeres lo hacen (masturbación)", consideró.

El video erótico se hizo viral el pasado fin de semana en Internet, estuvo publicado entre 30 segundos a un minuto y que lo borró tan pronto se percató del error.

"En realidad fue un error. No fue que nadie me 'hackeó' mi cuenta ni que un jevo lo subió o nada. La realidad del asunto es que estaba utilizando la aplicación de Snapchat y lamentablemente en vez de enviarlo lo que hice fue publicarlo a todas las personas que me siguen", admitió al comediante Jorge "Molusco" Pabón.

Esta no es la primera vez que la promotora de reguetoneros se involucra en un escándalo con un video. Hace unos años publicó un clip presumiendo su apartamento, mientras su padre estaba preso por corrupción.