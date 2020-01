Laura Dern y el abrazo a su padre en los SAG Awards 2020

La ceremonia central de los SAG Awards 2020 se realizó este domingo 19 de enero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, donde Laura Dern logró obtener un galardón.

La intérprete de 52 años se hizo acreedora de un premio en la categoría “Mejor actriz de reparto” por su trabajo en “Marriage Story” (”Historia de un matrimonio"), película dirigida por el estadounidense Noah Baumbach.

This is Dern's first Actor®. Dern and her father, Bruce, are both nominated tonight in ensemble categories as well #sagawards @LauraDern @MarriageStory pic.twitter.com/x12B0GHe70

— TNT Drama (@tntdrama) January 20, 2020