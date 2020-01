Estos son los ganadores de los premios SAG Awards 2020

Seguimos con la temporada de premios rumbo a la entrega del Óscar que se llevará a cabo el 9 de febrero. Y la noche de ayer se realizaron los SAG, un reconocimiento que se da a los actores por parte de su mismo gremio. Hay que resaltar que aunque este galardón puede darnos una idea de lo que veremos en los premios de la Academia, los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Óscar a la mejor película, fue el caso Black Panther el año pasado y Tres anuncios por un crimen en 2018.

CINE

Mejor elenco

Bombshell

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Mejor actriz

Scarlett Johansson – Marriage Story

Cynthia Erivo – Harriet

Lupita Nyong’o – Us

Renée Zellweger – Judy

Charlize Theron – Bombshell

Mejor actor

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Christian Bale – Ford vs Ferrari

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz de reparto

Laura Dern – Marriage Story

Mejor actor de reparto

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Elenco de dobles de riesgo

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Avengers: Endgame

Ford vs Ferrari

The Irishman

TELEVISIÓN

Actor miniserie

Mahershala Ali – True Detective

Russell Crowe – The Loudest Voice

Jared Harris – Chernobyl

Jharrel Jerome – When They See Us

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Mejor actriz de miniserie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Actor serie de drama

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Billy Crudup – The Morning Show

Peter Dinklage – Game of Thrones

David Harbour – Stranger Things

Actriz serie de drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Helena Bonham Carter – The Crown

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Actor serie de comedia

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz serie comedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Elenco serie de drama

Big Little Lies

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

Elenco serie comedia

The Marvelous Mrs. Maisel

Elenco de dobles

Game of Thrones

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen